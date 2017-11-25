قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم السبت, انه سيدعو وفد المعارضة السورية الموحد والمشكل في الرياض إلى جنيف، لإجراء محادثات ابتداء من الـ28 تشرين الثاني الجاري.

وأكد دي ميستورا، في بيان، نشرته وسائل اعلام, أنه "أطلع على مخرجات الاجتماع الموسع الثاني للمعارضة السورية، المنعقد في الرياض برعاية المملكة العربية السعودية، والذي جمع أطياف المعارضة من داخل وخارج سوريا ".

وأضاف البيان، أن دي ميستورا "أحيط علما بشكل خاص باستعداد وفد المعارضة بالذهاب للتفاوض في جنيف دون شروط مسبقة".

وكان المبعوث الأممي دي ميستورا، قال يوم الجمعة، أن الدستور الجديد سيكون أحد أهم قضايا المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل.

وأعلن كبير مفاوضي المعارضة السورية, نصر الحريري, في وقت سابق من يوم السبت, المعارضة ذاهبة إلى جنيف لعقد محادثات مباشرة ومستعدة لبحث كل شيء على طاولة المفاوضات

وعقدت المعارضة, الأربعاء 22 تشرين الثاني الجاري, مؤتمر الرياض2 والذي استمر لمدة 3 أيام دون مشاركة منصة "موسكو" لبحث تشكيل وفد جديد لتمثيلها في محادثات جنيف، تزامناً مع انتخاب منسق عام جديد لـ"الهيئة العليا للمفاوضات" بعد استقالة رياض حجاب.

ومن المنتظر أن تجري جولة ثامنة من مفاوضات جنيف بشان سوريا في 28 تشرين الثاني الجاري وجولة كانون الأول المقبل.

وعقدت 7 جولات من المحادثات بشان الأزمة السورية في جنيف , ولم يصدر أي قرار لحل الأزمة, واقتصرت اللقاءات على مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على أولوية مناقشة ملف مكافحة الإرهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الأسد والانتقال السياسي.

سيريانيوز