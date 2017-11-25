دعا الرئيس بشار الاسد في اتصال هاتفي مع الرئيس الايراني حسن روحاني يوم السبت ايران إلى مشاركة فاعلة في إعادة إعمار سوريا.

واضاف الرئيس الاسد في اتصاله مع روحاني انه لا شك أن مواقف الجامعة العربية لا تمثل مواقف الشعوب العربية".

وأدان وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية الاسبوع الماضي ما وصفوه بـ"التدخلات المستمرة" لإيران في الشؤون العربية، متهمين جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران بدعم "الإرهاب".

بدوره, اكد روحاني، أنّ "إيران ستبقى إلى جانب الشعب والحكومة السورية في محاربة الإرهاب"، مشيراً إلى أنّ "طهران مستعدّة لمشاركة فاعلة في عملية إعمار سوريا".

وتشير تصريحات رسمية سورية ان هناك اتفاقيات تعاون وتنسيق كبيرة بين سورية وايران في المجالات الاقتصادية والنقطية واعادة الاعمار.

وشدّد روحاني، على أنّ "مستقبل سوريا يحدّده الشعب السوري من دون التدخلات الأجنبية".

يشار الى ان الاتصال الهاتفي بين الاسد وروحاني جاء بعد ايام على لقاء جمع الاول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, وقمة سوتشي التي جمعت كل من روحاني وبوتين والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

سيريانيوز