بدأت ميزة جديدة تظهر لمستخدمي "فيسبوك مسنجر"، منسوخة من تطبيق "سناب شات"، وهي ميزة الأثر Streak، ولازالت قيد التجربة.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، تساعد المستخدمين للحفاظ على أثرهم حين التراسل مع الأصدقاء، ويظهر المدة التي بقي بها أثرهم ظاهر، وهي ميزة تدفع المستخدمين إلى الإدمان لانها تشجعهم لتبادل الرسائل لأيام متتالية كي يبقى الأثر.

ويظهر للمستخدم رمز تعبيري إلى جانب اسمه لمدة معينة كرمز البرق مثلاً، ويتعين عليه إعادة التراسل مع الأصدقاء قبل أن يختفي "الأثر".

ويرى خبراء تقنيون أن الميزة تدفع إلى الإدمان، إذ يتوجب على المستخدم الرد على أصدقائه قبل أن يختفي أثره، الذي يظهر كرمز تعبيري إلى جانب اسمه لمدة معينة.

ويُشار إلى أن ميزة "الأثر" تعد منذ مدة طويلة جزءاً مهماً من "سناب شات" لكثير من المستخدمين، خاصةً المراهقين الذين غالباً ما يحرصون على إبقاء "أثرهم" لمئات الأيام في كل مرة، وهي جزء من سبب قضاء مستخدمي سناب شات وقتاً أطول مع التطبيق.