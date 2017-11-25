قالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إن قاذفات استراتيجية روسية من طراز " Tu-22M3" قصفت أهدافا لتنظيم داعش في منطقة العشارة بمحافظة دير الزور.

واضافت الوزارة, في بيان لها, أن "الطائرات الحربية انطلقت من قواعدها داخل روسيا ودكت النقاط المحصنة والآليات التابعة لداعش في منطقة العشارة", مؤكدة أن القصف دمر كل الأهداف وأثبتت ذلك قياسات وسائل الرقابة الموضوعية المزودة بمعدات تقنية خاصة.

وقامت مقاتلات من طراز Su-30SM و Su-35S انطلقت من قاعدة حميميم الجوية الروسية بمرافقة القاذفات وتقديم التغطية الجوية لها.

ووجهت قاذفات روسية منذ اوائل الشهر الجاري ضربات ضد تنظيم "داعش" في منطقة البوكمال.

سيريانيوز