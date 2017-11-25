قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم السبت إنه لن يقبل بمواقف جماعة حزب الله اللبنانية ”التي تمس بأشقائنا العرب أو تستهدف أمن واستقرار دولهم“.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحفي للحريري.

كان الحريري أعلن استقالته من رئاسة الوزراء في 4 تشرين الثاني في بيان على التلفزيون من الرياض.

ووصل الحريري، في ساعة متاخرة الثلاثاء الماضي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت, وذلك بعد نحو 18 يوما على مغادرته لبنان الى الرياض واعلان استقالته هناك.

واعلن الحريري، الأربعاء الماضي، ان سيتريث في تقديم استقالته رسمياً، بناء على طلب من الرئيس ميشال عون.

وأدت استقالة الحريري في 4 الجاري إلى أزمة سياسية في لبنان ودفعته إلى صدارة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط بين السعودية وحلفائها من جانب وبين تكتل تقوده إيران من جانب آخر.