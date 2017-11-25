أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك, يوم السبت, أسعار الاصناف المختلفة من المتة.

وكانت وزارة التجارة أصدرت قرارًا، الشهر الماضي، بتخفيض سعر عبوة المتة إلى 250 و300 ليرة بحسب النوع، بعدما كان سعر العبوة يصل الى نحو 500 ليرة.

وعقب قرار التخفيض, عمد التجار إلى احتكار المادة ما أدى إلى فقدانها في الأسواق وخاصة نوعي “خارطة” و"بيبوري", الامر الذي خلق ازمة لدى غالبية السوريين لاسيما انها المشروب المفضل لديهم, لكن تم طرح اصناف أخرى في الاسواق لم تلق استحساناً لدى السوريين.

وبلغ سعر العبوة الواحدة, خلال فترة احكتار المادة, أكثر من ألف ليرة سورية , في ظل ندرة توافرها ، ما حدا بوزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي، الى دعوة المواطنين السوريين لمقاطعة مشروب المتة من أجل إجبار التجار على تخفيض سعرها, لكن عاود الوزير واعلن عن حدوث تسوية مع تجار المتة من اجل طرح المادة في الاسواق .

سيريانيوز