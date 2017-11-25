كشف مسؤولان أمريكيان, يوم الجمعة, ان عدد القوات الامريكية في سوريا يصل الى 2000 جندي, وذلك على خلاف ما أعلنت واشنطن سابقا عن وجود نحو 500 عسكري أمريكي في سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤولين امريكيين رفضا الكشف عن اسمهما قولهما انه "من المرجح أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) خلال الأيام المقبلة أنه يوجد نحو ألفي عسكري أمريكي في سوريا".

وأضافا أنه "يوجد احتمال دوما بحدوث تغييرات في الجداول في اللحظات الأخيرة قد تؤخر أي إعلان, وليس هذا تغييرا في عدد الجنود ولكن مجرد حصر دقيق مع تغير الأعداد بشكل دائم."

وبحسب "CNN"، فإن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اشار الى انه يستعد للإعلان عن عدد القوات الأمريكية، إلا أنه لن يتحدث عن ذلك "بدقة غير مبررة".

وكان الجيش الامريكي اعلن سابقا عن وجود حوالي 500 عسكري في سوريا معظمهم لدعم قوات "سوريا الديمقراطية" تقاتل تنظيم "داعش" في شمال البلاد.

وسبق ان كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الشهر الجاري أن الولايات المتحدة تخطط لبقاء قواتها العسكرية في شمال سوريا حتى بعد هزيمة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)..

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس رفض, في وقت سابق من الشهر الجاري, انسحاب قوات بلاده من سوريا, إلا بحال انتهاء عملية جنيف وإتمام التسوية السورية.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

واعتبرت السلطات السورية مرارا تواجد القوات الامريكية في سوريا بانه غير شرعي , مطالبة بخروج فوري لهذه القوات من أراضي البلاد.