ليستر سيتي يخطف نقطة ثمينة من ملعب وست هام يونايتد بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

سيطر التعادل 1-1 على لقاء وست هام يوناتيد مع ضيفه ليستر سيتي بالتعادل في افتتاح مواجهات الجولة 13 من الدوري الإنكليزي.

وافتتح مارك ألبرايتون التسجيل للضيوف في الدقيقة 8 ثم أدرك السينغالي شيخو كوياتي التعادل في الدقيقة 45 لأصحاب الأرض.



ويحتل وست هام المركز 18 برصيد 10 نقاط فيما يأتي ليستر سيتي في المركز 11 برصيد 14 نقطة.



وهي المباراة الثانية لمويز مع وست هام يونايتد بعدما استهل مشواره معه بخسارة أمام مضيفه واتفورد صفر-2 الأحد الماضي في المرحلة الثانية عشرة، عندما أصبح الأحد رابع أكثر المدربين خوضاً للمباريات في تاريخ الدوري الممتاز (500) بعد مواطنه الأسطورة أليكس فيرغوسون والفرنسي أرسين فينغر وهاري ريدناب.



وعين مويز (54 عاماً) في السابع من الشهر الحالي مدرباً للنادي اللندني خلفاً للكرواتي سلافن بيليتش الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج المخيبة للفريق هذا الموسم، وآخرها في المرحلة السابقة على أرضه ضد ليفربول (1-4).



ويأمل وست هام في الاستفادة من خبرة مويز، لكن البداية ليست مشجعة لمدرب إيفرتون ومانشستر يونايتد وسندرلاند وريال سوسييداد الإسباني سابقاً.



ويلهث وست هام يونايتد وراء الفوز منذ 30 أيلول الماضي عندما تغلب على ضيفه سوانسي سيتي 1-صفر، حيث تعادل بعدها 3 مرات وخسر مثلها.



من جهته، يعتبر التعادل مخيباً بالنسبة لليستر سيتي ومدربه الجديد الفرنسي كلود بويل الذي عيّن في 25 تشرين الأول الماضي خلفًا لكريغ شكسبير. سيريانيوز 2017-11-25 06:17:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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