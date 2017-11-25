النجم الارجنتيني يفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الرابعة في تاريخه اخبار الرياضة شارك

تسلّم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني جائزة الحذاء الذهبي رسمياً الجمعة كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

وعادل ميسي رقم منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بفوزه بالجائزة للمرة الرابعة في تاريخه. وخلف ميسي الذي سجّل 37 هدفاً في الدوري الإسباني الموسم الفائت، زميله الأوروغوياني لويس سواريز الذي فاز بالجائزة 2015 – 2016 عقب تسجيله 40 هدفاً في الليغا. وكان ميسي هداف الدوري الإسباني حالياً قد تفوّق على الهولندي دوست لاعب سبورتينغ لشبونة الذي سجّل 34 هدفاً في الدوري البرتغالي. سيريانيوز

2017-11-25 06:01:50 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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