رفضت روسيا, يوم الجمعة, مشروع قرار أمريكي بشأن مسألة السلاح الكيماوي السوري, خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، قوله ان "أمريكا حاولت خلال الجلسة تمرير مشروع صارم ضد سوريا, وبعد السجالات الدبلوماسية الطويلة اضطرت أمريكا لسحب مشروع قرارها لأنه لم يحصل على الأصوات المطلوبة".

ويشير مشروع القرار, بحسب المسؤول الروسي, الى ان "الجانب السوري أخفى بعض ترساناته، التي يزعم، أنها استخدمت في خان شيخون".

ويتضمن مشروع القرار "مطلبا لسوريا للكشف خلال 45 يوما عن كل ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيميائية المزعومة".

وكان البيت الأبيض اتهم, منذ ايام, النظام السوري باحتفاظ "بكميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية", ومواصلة استخدامه غاز الكلور .

وياتي ذلك بعدما قدمت السويد والأوروغواي مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد مهمة البعثة المشتركة للتحقيق في استخدام الكيميائي في سوريا, وذلك عقب عرقلة روسيا 3 مشاريع قرارات بشأن قضية الكيماوي السوري خلال شهر.

ورفضت روسيا مشروع قرار أمريكي حول تمديد ولاية هذه الآلية في 16 تشرين الثاني، وقبل ذلك في 24 تشرين الأول, فيما لم يحظ مشروع القرار الروسي حول تمديد ولاية هذا الآلية مع إدخال تعديلات عليها، طرح للتصويت بالعدد المطلوب من الأصوات لإقراره.

وبعد فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار أي من مشاريع القرارات بهذا الخصوص، طرحت اليابان مشروعا ينص على تمديد الالية لمدة 30 يوما، غير أن روسيا أسقطت هذا المشروع, كونه "لا يراعي التعديلات التي تطالب بها".

وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, وانتهى التفويض في 17 تشرين الثاني.

وصدر تقرير للجنة الأممية الخاصة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، في تشرين الاول الماضي , واتهم من خلاله الحكومة السورية والجيش بارتكاب انتهاكات واستخدام غاز السارين في خان شيخون وإدلب وغاز الكلورين في إدلب وحماة والغوطة الشرقية , الا ان موسكو جددت مرارا موقفها من التقرير واعتبرت جودته منخفضة ويتضمن "ثغرات" و "عيوب" و "تناقضات".