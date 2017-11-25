أعلن كبير مفاوضي المعارضة السورية, نصر الحريري, يوم السبت, أن الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف بشأن سوريا ستعقد في 28 من الشهر الجاري, مشيرا الى ان الذهاب الى اللقاء لهدف محدد وهو الانتقال السياسي.

ونقلت وكالات انباء عن الحريري قوله, في مؤتمر صحفي, في الرياض, ان " المعارضة ذاهبة إلى جنيف لعقد محادثات مباشرة ومستعدة لبحث كل شيء على طاولة المفاوضات".

واختار ممثلون عن المعارضة نصر الحريري رئيسا لفريقها في الجولة القادمة من المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف.

وعقدت المعارضة, الأربعاء 22 تشرين الثاني الجاري, مؤتمر الرياض2 والذي استمر لمدة 3 أيام دون مشاركة منصة "موسكو" لبحث تشكيل وفد جديد لتمثيلها في محادثات جنيف، تزامناً مع انتخاب منسق عام جديد لـ"الهيئة العليا للمفاوضات" بعد استقالة رياض حجاب.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا اعلن، يوم الجمعة، ان الدستور الجديد سيكون أحد أهم قضايا المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن تجري جولة ثامنة من مفاوضات جنيف بشان سوريا في 28 تشرين الثاني الجاري وجولة كانون الأول المقبل.

وعقدت 7 جولات من المحادثات بشان الازمة السورية في جنيف , ولم يصدر أي قرار لحل الازمة, واقتصرت اللقاءات على مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.