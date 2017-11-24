أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، أنه أصدر تعليمات واضحة بعدم إرسال شحنات إضافية من الأسلحة لوحدات الحماية الكردية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو في تصريحات صحفية ان "ترامب أصدر تعليمات واضحة بعدم إرسال شحنات إضافية من الأسلحة لتنظيم (ب ي د) الإرهابي".

وانتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم, منذ نحو اسبوعين, تعاون الولايات المتحدة الامريكية مع المقاتلين الاكراد في سوريا ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), مشيرا الى ان تعاون واشنطن مع تنظيم ‘ب ي د/بي كا كا "لن يساهم بجلب السلام والاستقرار للمنطقة".

ووجهت تركيا سابقا اتهامات لواشنطن وتزويد المقاتلين الاكراد بالاسلحة دعما لمعاركهم ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

ودعمت واشنطن المقاتلين الاكراد في المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا, كما زودتهم بالسلاح, الامر الذي مخاوف تركيا واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق الجمعة، إن الأبواب تبقى مفتوحة حتى آخر لحظة في السياسة، مفضلاً ترك الأمور للظروف فيما يخص إمكانية التواصل مع النظام السوري بشأن قضية "وحدات حماية الشعب الكردية".

وكانت مصادر في الرئاسة التركية، أعلنت أن الرئيس التركي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، التطورات الأخيرة في سوريا بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.

ولفتت المصادر الى إن أردوغان وترامب بحثا أيضا القمة الثلاثية التي عقدت مؤخرا في مدينة سوتشي الروسية بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه التركي والإيراني.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيراه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، أكدا خلال قمتهم الأخيرة في سوتشي، بدء العمل على إطلاق التسوية الشاملة بين الفرقاء السوريين.

سيريانيوز