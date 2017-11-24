تقدمت السلطات العراقية إلى كل من روسيا وتركيا وإيران بطلب المشاركة في مفاوضات أستانا بشأن سوريا.

وأوضح السفير العراقي في أنقرة هشام العلوي في تصريح صحفي أن "بغداد تنتظر حاليا الرد الرسمي، وأنها تعتزم المشاركة في اللقاءات المقبلة بغية لعب دور نشيط في البحث عن حل للأزمة السورية".

وقال نائب وزير الخارجية الكازاخستاني عقيل بك كمال الدينوف، في وقت سابق الجمعة، إنه من المتوقع عقد جولة ثامنة من محادثات استانا بشأن سوريا، في العشر الأخير من كانون الأول المقبل.

وكانت آخر جولة من محادثات استانا بشأن الأزمة في سوريا انتهت في 31 تشرين الأول الماضي، حيث أكدت الدول الضامنة في بيانها الختامي، ان الحل السياسي للأزمة يعتمد على قرار مجلس الأمن 2254، إضافة للمبادرة الروسية حول انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري, لافتا الى ان الدول الضامنة روسيا وايران وتركيا، أكدت تمسكها بوحدة الأراضي السورية وتخفيف مستوى العنف في سورية وتثبيت وقف إطلاق النار في مناطق تخفيف التوتر.

وفي سياق اخر, قال العلوي إن قمة سوتشي الثلاثية من شأنها تخفيف التوتر في سوريا وإعداد الأجواء اللازمة لوقف الزمة سياسيا.

وأكد العلوي أن سلطات بلاده "ترحب بعملية تفاوضية وأنها مستعدة لعمل كل ما يسهم في دفعها صوب الاتجاه الإيجابي".

وعقدت القمة الثلاثية والتي جمعت رؤساء روسيا وتركيا وإيران فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، وحسن روحاني ، في سوتشي, يوم الأربعاء, ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للازمة السورية.

سيريانيوز