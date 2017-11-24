اعتقلت الشرطة البريطانية, يوم الجمعة, تسعة أشخاص وأخلت محطة أنفاق المترو "أوكسفورد سيركس" وسط لندن، عقب إطلاق نار من مصدر مجهول والاشتباه بعمل إرهابي.

وقالت الشرطة البريطانية, في بيان لها, انها "تلقت تقارير تفيد بأن إطلاق نار حدث في شارع أوكسفورد وفي محطة الأنفاق القريبة"، مؤكدة أنها "تعاملت مع الحدث كما لو أنه إرهابي".

وأضافت الشرطةأنها "تلقت بلاغا الساعة 16:38 بالتوقيت المحلي (...) عن إطلاق نار", مؤكدة عدم العثور على إصابات حتى اللحظة.

وذكرت الشرطة التي انتشر عناصرها المسلحون في مكان الحادثة, أنها لم تجد ما يدل على حدوث إطلاق نار في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلامية, أنه سُمعَ صوت إطلاق نار في المحطة، ما أدى إلى حصول حالة ارتباك وهروب في المنطقة.

ووفقا لشهود على الحادثة، فقد أكدوا على مواقع التواصل الاجتماعي حصول حالة ذعر في المحطة وسماع صراخ عن وجود قنبلة.

و شهدت بريطانيا مؤخرا عدة حوادث مختلفة من دهس و إطلاق نار و طعن بآلات حادة وهجمات بالاسيد، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

يشار إلى أن بريطانيا، رفعت في 29 آب عام 2014 حالة التأهب في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى، بسبب هجمات محتملة يجري التخطيط لها في سوريا والعراق.

سيريانيوز