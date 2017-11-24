قال المتحدث باسم المعارضة أحمد رمضان, يوم الجمعة, أن ممثلين عن المعارضة اختاروا نصر الحريري رئيسا لفريقها في الجولة القادمة من المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف.

وأفادت وكالة (رويترز) أن القرار أتخذَ في اجتماع بالرياض حيث تمسكت المعارضة الرئيسية بمطلب عدم قيام الرئيس بشار الأسد بأي دور في الفترة الانتقالية رغم تكهنات باحتمال أن تخفف موقفها بسبب النجاحات العسكرية التي حققها الأسد.

وأكدت اللقاءات الدولية والإقليمية الأخيرة على تمسك جميع الأطراف بضرورة حل الأزمة في سوريا وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2254.

وعقدت المعارضة, الأربعاء 22 تشرين الثاني الجاري, مؤتمر الرياض2 والذي استمر لمدة 3 أيام دون مشاركة منصة "موسكو" لبحث تشكيل وفد جديد لتمثيلها في محادثات جنيف، تزامناً مع انتخاب منسق عام جديد لـ"الهيئة العليا للمفاوضات" بعد استقالة رياض حجاب.

ومن المنتظر أن تجري جولة ثامنة من مفاوضات جنيف بشان سوريا في 28 تشرين الثاني الجاري وجولة كانون الأول المقبل.

سيريانيوز