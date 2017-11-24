قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، ان موسكو دعمت الجهود التي قامت بها السعودية لجمع المعارضة السورية تحت منصة واحدة.

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن لافروف قوله خلال لقائه بالمبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا أن "وزارة الدفاع الروسية تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة في سوريا من خلال إنشاء مناطق تهدئة تتوقف فيها الأعمال القتالية، ما يؤثر إيجابيا في عملية التسوية وكل ذلك يصب في مصلحة الشعب السوري".

وكانت العاصمة السعودية الرياض احتضنت يومي 22 و23 تشرين الثاني الجاري اجتماعاً موسعاً للمعارضة السورية، تم التوصل في نهايته الى إيكال مهمة تشكل وفد موحد للتفاوض مع النظام الى "الهيئة العليا للمفاوضات".

وسبق لروسيا ان اعلنت دعمها لجهود السعودية في السعي لتشكيل وفد موحد للمعارضة السورية للمشاركة في مفاوضات جنيف التي تقام برعاية أممية.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى نتائج الشراكة الروسية – التركية – الإيرانية وقال "أسست الشراكة بين الدول الثلاثة لإنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، الأمر الذي فرض واقعا صحيا وحالة من الهدوء على الأرض، وهو ما مهد لأول مرة منذ بداية النزاع في سوريا لجمع الوفد الحكومي السوري في أستانا مع المعارضة المسلحة التي منها من قاتل سابقا ومنها من كان لا يزال يقاتل ضد الجيش النظامي".

وتعتبر روسيا وتركيا وايران دولاً ضامنة لهدنة شاملة بدأ تنفيذها نهاية 2016، كما ترعى محادثات بشأن سوريا في استانا من المقرر أن تعقد نهاية العام جولة ثامنة منها، بعد أن تمخض عن جولاتها السابقة إقامة مناطق تخفيف توتر في سوريا.

سيريانيوز