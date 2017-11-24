أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف يوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، التسوية السورية في ظل النتائج التي توصلت اليها قمة "سوشي"

واوضح بيسكوف في تصريح صحفي ان "موضوع الاجتماع ركز على (مسألة التسوية السورية) مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج عمل القمة الثلاثية في سوتشي".

واضاف انه "خلال الاجتماع تم تبادل الآراء بشكل مفصل، في ضوء اللقاءات الدولية التي أجراها الرئيس هذا الأسبوع في سوتشي، بما في ذلك زيارات الضيوف الأجانب والاتصالات الهاتفية".

وانطلقت القمة الثلاثية والتي تجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، وحسن روحاني ، في سوتشي, يوم الأربعاء, ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للازمة السورية.

وأكيد بيان القمة الثلاثية على الاستمرار بمحاربة "داعش", ودعم الحوار السوري بمشاركة جميع ممثلي المجتمع السوري, وتنسيق الجهود لخفض مستوى العنف ,وإيجاد حل سياسي يتضمن انتخابات نزيهة بإشراف أممي.

وتعد روسيا وإيران وتركيا من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.

ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

سيريانيوز