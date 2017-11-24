قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، يوم الجمعة، إن الدستور الجديد سيكون أحد أهم قضايا المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن دي ميستورا قوله، ان "هناك مؤشرات على تقدم في مجال تحقيق بدء الحوار السياسي في سوريا".

وحظيت مسألة الدستور الجديد لسوريا في الفترة الحالية بالاهتمام، حيث من المتوقع أن يكون هناك لجنة لمناقشة الدستور في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في سوتشي الروسية، كما جرى بحث الملف خلال قمة زعماء روسيا وتركيا وايران قبل أيام.

وأوضح دي ميستورا خلال مباحثات مع لافروف "أعتقد بأن العملية حاليا تتقدم فعلا، وأعتقد أننا في الطريق، كما آمل، لتنفيذ بنود القرار 2254 لمجلس الأمن لتحقيق تسوية سياسية في سوريا".

وأكدت اللقاءات الدولية والإقليمية الأخيرة على تمسك جميع الأطراف بضرورة حل الأزمة في سوريا وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2254.

ويجري المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا زيارة الى موسكو، التقى خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما من المقرر ان يلتقي ايضا وزير الدفاع سيرغي شويغو، لبحث الاستعدادات لجولة قادمة من مفاوضات السلام السورية في جنيف.

ومن المنتظر ان تجري جولة ثامنة من مفاوضات جنيف بشان سوريا في 28 تشرين الثاني الجاري وجولة كانون الاول المقبل.

سيريانيوز