أعلن التلفزيون المصري، إن عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدا في محافظة شمال سيناء يوم الجمعة ارتفع إلى 155 قتيلا و120 مصابا.

وتعرض مسجد في حي الروضة شمال سيناء لهجوم نفذه مسلحون، حيث تم تفجير عبوة ناسفة خلال تواجد المصلين، عقبه قيام المسلحين باطلاق نار على المواطنين، واضرام النار بسياراتهم.

وكانت وكالة (انباء الشرق الاوسط) نقلت عن مصادر رسمية لم تسمها القول ان " الهجوم ادى لمقتل 58 شخصاً واصابة 80 آخرين".

وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد 3 ايام على ضحايا الهجوم، كما عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا باللجنة الأمنية المصغرة لبحث تداعيات حادث تفجير مسجد بالعريش.

و لم تقم أي جهة حتى اللحظة بتبني الهجوم، الذي دفع المشافي الى اعلان حالة الاستنفار لاستقبال المصابين.

وتشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية موسعة في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء.

سيريانيوز