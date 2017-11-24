قال نائب وزير الخارجية الكازاخستاني عقيل بك كمال الدينوف، يوم الجمعة، إنه من المتوقع عقد جولة ثامنة من محادثات استانا بشأن سوريا، في العشر الأخير من كانون الأول المقبل.

ونقلت وكالة (انترفاكس) عن الدينوف قوله "نرجح أن تخاطبنا البلدان الضامنة للتسوية السورية بما يتيح لنا التحضير للجولة الثامنة من المفاوضات في العشرة الأخيرة من كانون الأول القادم".

وأكد المسؤول الكازاخستاني أنه لا يوجد من جهة بلاده أي تأخير أو توان عن التحضير لهذه الجولة، مؤكدا أن البلدان الضامنة، هي التي تحدد زمان الاجتماعات وتتفق على مواد بحثها.

وكانت آخر جولة من محادثات استانا بشأن الأزمة في سوريا انتهت في 31 تشرين الأول الماضي، حيث أكدت الدول الضامنة في بيانها الختامي، ان الحل السياسي للأزمة يعتمد على قرار مجلس الأمن 2254، إضافة للمبادرة الروسية حول انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري, لافتا الى ان الدول الضامنة روسيا وايران وتركيا، أكدت تمسكها بوحدة الأراضي السورية وتخفيف مستوى العنف في سورية وتثبيت وقف إطلاق النار في مناطق تخفيف التوتر.

سيريانيوز