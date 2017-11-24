لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب آخرون، يوم الجمعة، اثر خروج قطار عن سكته شمال الهند.

ونقلت وكالات عن وزارة السكك الحديدية الهندية قولها، ان "قطار ركاب خرج عن القضبان شمال الهند في وقت مبكر اليوم ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة نحو عشرة آخرين."

وأوضحت الوزارة الهندية ، أن "القطار كان في طريقه، من جوا غرب الهند إلى باتنا في الشرق، حين خرجت 13 عربة عن القضبان"، دون أن تذكر سببًا للحادث الذي وقع في ولاية أوتار براديش شمال البلاد.

ومن جهتها نقلت وكالة (إيه.إن.آي) الهندية للأنباء عن مدير عام شرطة أوتار براديش قوله، إن سبب الحادث على الأرجح هو كسر في القضبان، بناء على تقييم محلي.

وشهدت الهند خلال العام 2017 عدة حوادث لخروج قطارات عن مسارها، أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا وإيقاف مسؤولين كبار في السكك الحديدية.

ولقي 1011 شخصا حتفهم في 586 حادثا في السنوات الخمس الأخيرة 53 بالمئة منها هو خروج القطارات عن القضبان, بحسب السكك الحديدية بالهند.

وشبكة خطوط السكك الحديدية الهندية رابع أكبر شبكة قطارات في العالم , ولكنها تواجه نقصا مزمنا في الاستثمارات وازدحاما شديدا.

سيريانيوز