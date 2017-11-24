أعرب متحدث باسم "وحدات حماية الشعب الكردية"، يوم الجمعة، عن رغبتهم المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في سوتشي الروسية.

ونقلت وكالة (انترفاكس) عن ممثل القوات، دون أن تسمه، قوله " هذه القوات معنية ويهمها المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، لكنها لم تتلق أية دعوة حتى الآن."

وأضاف الممثل "إننا نرغب بالمشاركة في أي مؤتمر من شأنه أن يساعد على وقف الحرب، ولكن ليس من أجل إطلاق العنان لحرب جديدة".

وشدد على أن "السوريين بأنفسهم يجب أن يحلوا مشاكل سوريا، ويجب على اللاعبين الخارجيين القيام بدور بناء، وعدم غزو البلاد كما تفعل تركيا".

وترفض أنقرة حضور الأكراد في اللقاءات الدولية الجارية أو مشاركتهم في أي حل سياسي يخص الأزمة السورية.

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة, لكن الموعد لم يتحدد بعد.

ويشكل موضوع مشاركة الاكراد في المفاوضات السورية نقطة جدل وخلافات حول ذلك, حيث تشدد موسكو على مشاركتهم, في حين تصر انقرة على موقفها المعارض لوجود اكراد متمثلين بحزب "الاتحاد الديمقراطي" في المفاوضات, واصفة الحزب بـ "التنظيم الارهابي".

سيريانيوز