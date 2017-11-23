أعلنت الجامعة الافتراضية السورية يوم الخميس عن اعادة افتتاح مراكزها الامتحانية في السعودية (الرياض وجدة) وذلك من خلال التعاقد مع شركة الفرات للأجهزة والبرامج التقنية.

واشارت الجامعة الافتراضية الى ان هذا الامر ياتي حرصا منها على إعادة طلابها المتواجدين في السعودية إلى برامجهم وضمان استمرار تحصيلهم العلمي بعد فترة الانقطاع التي نجمت عن اشكالات خارجة عن إرادة الجامعة.

وأوضحت الجامعة الافتراضية بانه سيتم معالجة وضع الطلاب المسجلين في مراكز السعودية سابقاً كما يلي:

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