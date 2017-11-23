قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن الحكومة السورية تجري بالتعاون مع عسكريي المركز، مفاوضات مع المعارضة المسلحة لفتح ممر إنساني إضافي جنوبي منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا سيرغي كورالينكو، قوله انه "لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية، يتفاوض ممثلو الحكومة السورية مع ممثلي المعارضة المسلحة بوساطة ضباط مركز المصالحة، لفتح ممر إنساني إضافي في الجزء الجنوبي من المنطقة المذكورة".

واضاف كورالينكو إن "الممر الجديد سيسمح للسكان التنقل بحرية".

وتوصلت قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا والمعارضة السورية, في تموز الماضي، لاتفاق على آلية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك بوساطة مصرية.

يشار الى أن هناك أربع مناطق خفض التصعيد في سوريا: الغوطة الشرقية، محافظة درعا ومدينة حمص ومحافظة إدلب.