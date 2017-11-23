استهدف قاذفات روسية بعيدة المدى، يوم الخميس، مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في دير الزور.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قاذفات استراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو 22 أم 3" وجهت ضربة إلى مواقع تنظيم "داعش" في دير الزور.

وبينت الوزارة ، ان "القاذفات اقلعت من مطار على اراضي روسيا وحلقت لمسافة اكثر من الفي كيلومتر اصابت نقاط دعم تابعة للإرهابيين في محيط بلدة القاطع".

واشارت الوزارة الى ان "الضربة ادت الى تدمير نقاط دعم واصابت تجمعات التنظيم اضافة الى مدرعات"، مؤكدة أن "جميع الاهداف التي وضعت تم تدميرها".

ولفتت الوزارة الى ان طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي 30 اس ام" و"سوخوي 35 اس" التي اقلعت من حميميم، قامت "بتأمين تغطية للطائرات القاذفة".

وسبق لقاذفات روسية أن قصفت مواقع "داعش" في مناطق عدة بسوريا.

يشار إلى أن روسيا كانت بدأت عملية عسكرية في سوريا منذ أيلول الماضي، واتخذت من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية مقراً لها.

سيريانيوز