وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الخميس، الوجود العسكري الأمريكي في سوريا بأنه يقترب من مفهوم "الاحتلال".

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن زاخاروفا قولها، "يفعلون ذلك ليس فقط من دون إذن أو دعوة من دمشق… بل وبانتهاك إرادة الحكومة الشرعية في سوريا. في الواقع، فإنهم يتصرفون بشكل قريب من مفهوم الاحتلال".

وتابعت زاخاروفا ان "وزير الدفاع الاميركي يوم 13 تشرين الثاني الجاري، قال بكل صراحة ان العسكريين الاميركيين لن يغادروا سوريا قبل حوصل تقدم في التسوية السياسية. وشروط التوصل لها، كما نعلم، ستحددها الولايات المتحدة بشكل تعسفي"، منوهة الى ان موسكو أشارت لواشنطن بأن "هذه التصريحات تثير تساؤلات كبيرة حول الأهداف الحقيقية للقوات المسلحة الأمريكية وقوات التحالف في سوريا"

ويأتي تصريح زاخاروفا، تعقيباً على ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الولايات المتحدة تخطط لبقاء قواتها العسكرية في شمال سوريا حتى بعد هزيمة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس رفض, في وقت سابق من الشهر الجاري, انسحاب قوات بلاده من سوريا, إلا بحال انتهاء عملية جنيف وإتمام التسوية السورية.

واعتبر مجلس "الدوما" الروسي, في وقت سابق من يوم الخميس, أن تخطيط الولايات المتحدة الامريكية للحفاظ على وجودها العسكري في سوريا بعد مكافحة تنظيم (داعش), "وقاحة من العيار الثقيل".

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وتعتبر السلطات السورية مرارا تواجد القوات الامريكية في سوريا بانه غير شرعي , مطالبة بخروج فوري لهذه القوات من أراضي البلاد.

سيريانيوز