أعلنت وزارة السياحة، عن طرح موقع مركز البحوث البحرية في اللاذقية للاستثمار السياحي، لإقامة فندق 5 نجوم.

وقالت الوزارة عبر موقعها الالكتروني الرسمي، أن المساحة المطروحة للاستثمار تمتد على 12500 متر مربع، في المدينة السياحية الشمالية على الجهة اليسارية لمنتجع الشاطئ الأزرق.

وأعلنت الوزارة عن طلب استدراج عروض لاستثمار الموقع، محددة تاريخ 21 كانون الأول القادم، موعداً لنهاية فترة تقديم العروض المتكاملة.

وأوضحت الوزارة ان برنامج الموقع الاستثماري يتضمن إشادة فندق من سوية 5 نجوم بواقع /150/ غرفة و/60/ بنغالوه وشاليه، إضافة إلى مطاعم وكافيتريات وتيراسات بسعة /1000/ كرسي، ومسابح ومول تجاري، وقاعة متعددة الاستعمالات تتسع لـ /500/ شخص وفعاليات ترفيهية متنوعة (ألعاب أطفال – صالات ألعاب الكترونية وكهربائية– صالات رياضية – مدينة ألعاب مائية).

وذكرت ان مدة الاستثمار /45 سنة/ والتنفيذ /48/ شهراً تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور رخصة البناء .

وتم طرح المشروع للاستثمار السياحي في ملتقى الاستثمار السوري الأول 2017 وفق صيغة الـ B.O.T ويعود بملكيته لوزارة التعليم العالي ومجلس مدينة اللاذقية .

وعقد ملتقى الاستثمار السوري الاول في تموز الماضي، بهدف توفير بيئة العمل المناسبة لإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية ومناقشة آفاق تطويرها وتأمين التسهيلات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

سيريانيوز