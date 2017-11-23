اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش", يوم الاربعاء, ان اتفاقات استانا حول اقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا فشلت في حماية السكان المدنيين.

وقال مدير قسم الإرهاب ومكافحة الإرهاب في المنظمة نديم حوري, بحسب تقرير نشر على موقع المنظمة الالكتروني, انه اذا "أرادت روسيا برهنة جديتها في حماية المدنيين في سوريا، عليها بذل جهود إضافية لتجنيب المدنيين غاراتها الجوية وضمان سماح حليفها في دمشق بوصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت, يوم الأربعاء, أن العسكريين الروس يدرسون مع الصليب الأحمر مسألة إيصال القوافل الإنسانية في سوريا, فضلا عن عمليات الإجلاء الطبي .

وتعيش عدة مناطق ظروفا انسانية صعبة, وتقع تحت الحصار، إما من قبل النظام أو من فصائل معارضة , ويأتي في مقدمتها الغوطة الشرقية والتي تشهد تدهور في الوضع الإنساني جراء ندرة المواد الغذائية والطبية, في ظل العمليات العسكرية من قصف ومعارك.

وتواجه روسيا اتهامات من قبل عدة دول واطياف معارضة باستهدافها المدنيين في عدة مناطق من خلال شن قصف عمواقع تابعة لفصائل معارضة.

وتم الاتفاق منتصف ايلول الماضي والذي جرى بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) خلال لقاء استانا 6 , حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.