أفادت مصادر موالية، يوم الخميس، ان قتلى وجرحى سقطوا فيما تعرض آخرون للخطف، بعد استهداف ميكرو باص يقلهم في ريف السويداء الغربي.

وقالت المصادر على مواقع التواصل الاجتماعي، ان عدة مواطنين سقطوا بين قتيل وجريح بعد استهداف ميكرو باص يقلهم بين قريتي حران والدويرة في ريف السويداء الغربي بقذائف الهاون ورصاص القنص.

وتابعت المصادر إن 5 من ركاب السرفيس من أبناء قرية حران تم اختطافهم.

وبينت المصادر ان الاشتباكات تدور بين قوات موالية للنظام ومسلحين في مناطق ريف درعا الشرقي، بعد استهداف قرية حران بقذائف الهاون.

وذكرت المصادر انه تم إغلاق طريق دمشق السويداء لفترة من الزمن قبل أن يتم تأمينه لاحقاً.

وسبق أن تعرضت قرى ريف السويداء الغربي والشمالي للاستهداف بالقذائف والرصاص، فضلا عن تكرر حوادث قطع الطرق من قبل مجموعات مسلحة تستهدف السيارات، الأمر الذي يؤدي لسقوط ضحايا.

وتكررت حوادث إطلاق النار و الخطف والسلب والقتل في محيط السويداء وداخلها، خاصة بعد انتشار عشوائي للسلاح، وفتح طرق لتهريب النفط إلى مناطق سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، فضلا عن سرقة السيارات بقصد بيعها في مناطق خاضعة للمعارضة بدرعا.

سيريانيوز