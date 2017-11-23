أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية, يوم الخميس, ان موسكو قد تتخذ قرار بتقليص حجم القوة العسكرية الروسية في سوريا.

ونقلت وكالات انباء عن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف قوله, في تصريح للصحفيين, أنه "قد يتم تقليص المجموعة العسكرية الروسية في سوريا مع الأخذ بالاعتبار الاتفاقات بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا".

وعقدت امس قمة سوتشي بروسيا والتي جمعت بين رؤساء تركيا وايران وروسيا, وتم صدور بيان ختامي اكد على عدة امور من ضمنها استمرار التعاون للقضاء على "داعش", وتنسيق الجهود لخفض مستوى العنف.

وكان سيناتور روسي اكد، الشهر الماضي, أن بلاده لن تقلص حجم قواتها في سوريا بعد انهاء عمليتها العسكرية ضد الإرهاب.

لكن وزارة الخارجية الروسية اعلنت سابقا ان سحب القوات الروسية من سوريا امر يتوقف على تطورات الوضع, مشيرة الى ان القاعدتين في حميميم وطرطوس ستواصلان العمل.

وتواصل روسيا دعم النظام السوري عسكريا, , من خلال توريد الأسلحة والعتاد وتدريب خبراء عسكريين, رغم قرار الرئيس فلاديمير بوتين في آذار 2016 سحب الجزء الأكبر من القوات الجوية الفضائية الروسية من سوريا.

وبدأت روسيا نهاية أيلول 2015 عمليات عسكرية في سوريا، دعماً للجيش النظامي ضد مجموعات ارهابية لاسيما "داعش" و "النصرة".

و لا تزال تعمل القاعدة الجوية الروسية في حميميم بريف اللاذقية ومركز الإمداد المادي والتقني في ميناء طرطوس، إضافة إلى مركز التنسيق الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا.