قال نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل مقداد، يوم الأربعاء، ان لجنة مناقشة الدستور خلال مؤتمر الحوار السوري في سوتشي ليس لها أي طابع رسمي، معتبراً أنها "عملية عصف فكري".

ونقل موقع "الثورة أونلاين" المحلي عن المقداد قوله ان "لجنة مناقشة الدستور خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري القادم في سوتشي ليس لها طابع رسمي، وهي عملية عصف فكري".

وكانت وكالة الأنباء (سبونتيك), نقلت عن مصدر مطلع, نهاية تشرين الأول الماضي, أن "مؤتمر شعوب سوريا" الذي سيعقد في سوتشي, سيناقش مستقبل الدستور السوري.

وأكد المقداد ان "الجمهورية العربية السورية تناقش دستورها وفق الآليات الدستورية المعتمدة في قوانينها النافذة تماماً كما الانتخابات البرلمانية التي تجري وفق آلية دستورية وعبر صناديق الاقتراع".

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

وسبق أن بدأت خطوات على طريق مناقشة الدستور السوري، حيث وافق المشاركون بمحادثات جنيف على اقتراح المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، وتم إنشاء "آلية استشارية تقنية بشأن المسائل الدستورية والقانونية", تهدف الى دعم العملية (التفاوضية) السورية – السورية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وستقوم بوظيفتها في جنيف، بما في ذلك خارج مواعيد المفاوضات.

من جهتها أعدت روسيا مطلع العام 2017 مسودة مشروع دستور جديد لسوريا بناء على اقتراحات من النظام والمعارضة ودول المنطقة، وسبق ذلك انتشار ما عرف باسم "الدستور الروسي لسوريا"، والذي تميز بإلغاء صفة العروبة عن سوريا.

يشار إلى ان أحدث دستور تم إقراره لسوريا كان عام 2012، ونصت مادته الثامنة على التعددية السياسية والحزبية، خلافاً للمادة الثامنة من الدستور السابق والتي كانت تنص على أن "حزب البعث العربي الاشتراكي" هو الحزب القائد للدولة.

سيريانيوز