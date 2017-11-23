سجل سعر الذهب، يوم الخميس، انخفاضاً جديداً إلى مادون الـ17 ألف، حيث بلغ سعر غرام الـ21 قيراط 16800 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الـ 21 , 16800 ليرة للمبيع و16700 ليرة للشراء.

بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط 14400 ليرة للمبيع، و 14300 ليرة للشراء.

وذكرت الجمعية ان سعر أونصة الذهب عالميا سجل 1292 دولار أمريكي.

وبلغ سعر غرام الذهب يوم الأربعاء من عيار 21 قيراط 17100 ليرة، ومن عيار 18 قيراط 14657 ليرة.

وخفض سعر الذهب يوم الثلاثاء بمقدار 200 ليرة عن المستويات التي ثبت عندها لأكثر من أسبوعين، محققاً 17200 ليرة لغرام الـ21 قيراط.

وكان سعر الذهب خلال الفترة الماضية، شهد نوعاً من الثبات عند حدود 17400 ليرة لغرام الـ21 قيراط، و 14915 ليرة لغرام الـ18 قيراط.

سيريانيوز