بعد تعرضه لوعكة صحية.. أمير الكويت يغادر المشفى أخبار العالم شارك

غادر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم الخميس, المستشفى, بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونقلت الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر قوله ان أمير الكويت غادر المستشفى بعد " إجراء فحوص طبية معتادة، تكللت نتائجها بالنجاح". ودخل أمير الكويت المستشفى يوم الاربعاء, بسبب تعرضه لنزلة برد. ويعد الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح (88 عاما) أمير دولة الكويت الخامس عشر، وقد تولى مقاليد الحكم في 29 كانون الثاني 2006، وذلك بعد قيام مجلس الأمة بنقل سلطات الأمير سعد العبد الله السالم الصباح إلى مجلس الوزراء بسبب أحواله الصحية، ومبايعة أعضاء مجلس الأمة بالإجماع للأمير. سيريانيوز

2017-11-23 08:27:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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