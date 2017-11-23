أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما حول منح المكلف بالتدريس لدى جميع الجهات العامة تعويضا عن حصة التدريس النظرية أو العملية وفق أجور جديدة للساعة.

ونص المرسوم, الذي حمل رقم 335 لعام 2017, ان التكليف بتدريس ساعات إضافية في مدارس وزارة التربية المهنية يتم من قبل الوزير المختص أو من يفوضه بذلك.

ويمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهنية لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل أم من خارج الملاك تعويضا عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلا على الأساس الآتي..

الشهادة أجر الساعة

حملة شهادة الاجازة الاختصاصية في التدريس/ 300 ليرة سورية

حملة شهادة الاجازة غير الاختصاصية/ 260 ليرة سورية

حملة شهادة احد المعاهد المتوسطة/ 220 ليرة سورية

الذين لا يحملون الشهادات السابقة/ 180 ليرة سورية

وناقش مجلس الوزراء مؤخرا مشروع مرسوم يتعلق برفع أجر الساعات التدريسية الإضافية من داخل أو خارج الملاك للمدرسين الذين يكلفون بالتدريس وفق نظام التكليف المعمول به فى مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية بفروعها كافة وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهنية لدى الجهات العامة بنسبة 100 %.

ويهدف مشروع المرسوم لتحقيق الاستقرار في العملية التدريسية والخطة الدراسية واستقطاب الخبرات من الخريجين الجامعيين لمختلف الاختصاصات لسد النقص الحاصل في أعداد المدرسين, بحسب الحكومة