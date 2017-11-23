أعلنت مستشارة رئيس الجمهورية، بثينة شعبان، أن سوريا مستعدة للتفاوض مع من يؤمنون بالحل السياسي للأزمة السورية.

واشارت شعبان, في حديث لوكالة (سبونتيك), الى ان دمشق موافقة على الحوار مع كل من يؤمن بالحل السياسي للأزمة في بلادها، لكن المسؤولية تقع على الطرف الآخر."

وكان الرئيس بشار الأسد أبدى يوم الاثنين, خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي, استعداده للتفاوض مع جميع الأطراف التي تدعم التسوية السياسية في سوريا.

وعن مؤتمر الحوار السوري المرتقب, اعتبرت شعبان ان ان نجاح المؤتمر يعتمد على "إدراك جماعات المعارضة المختلفة أن الوقت قد حان لوقف العنف، وإلقاء أسلحتهم والانخراط في حوار وطني يؤدي إلى تسوية شاملة لجميع المسائل المتصلة بالأزمة الراهنة".

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

وأشارت شعبان إلى أن" رغبة المعارضة أو حتى قدرتها على الانخراط في عملية سياسية حقيقية لم تتضح بعد."

واجتمعت اطياف من المعارضة السورية في العاصمة الرياض امس, وتم صدور بيان ختامي اكد على تشكيل وفد تفاوضي للتحاور مع ممثلين عن النظام السوري.

ويقوم الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بدور مهم في التسوية السورية، على مسار محادثات جنيف, حيث أعلن عن عقد جولتين من مفاوضات السلام السورية السورية غير المباشرة في جنيف في كانون الأول المقبل، بعد أن كان مقرراً عقد واحدة فقط.