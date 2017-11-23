أعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم الخميس, ان الجيش النظامي استعاد السيطرة على بلدة القورية بدير الزور من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), فيما يتقدم, بدعم جوي روسي, بمحاذاة ضفة الفرات الغربية.

واشارت الدفاع الروسية, في بيان, نشرته وسائل اعلام روسية, الى ان " ضفة الفرات الغربية ستتحرر بالكامل قريبا، الأمر الذي سيسمح بإنهاء تدمير فلول "داعش" ".

وكان الجيش النظامي استعاد في 9 تشرين الثاني من جديد مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور بالكامل من قبضة"داعش".

وتمكن الجيش النظامي, في 5 أيلول الماضي من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عن جزء من المدينة قادمة عبر الصحراء السورية من تدمر، ومدعوماً من تحالف عسكري يضم روسيا و"حزب الله".