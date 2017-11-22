كشفت مديرية التجارة الداخلية بدمشق, يوم الاربعاء, ان نسبة المواد المغشوشة المطروحة في الأسواق تشكل نحو 20 بالمئة.

وتقلت صحيفة (الوطن المحلية) عن مدير التجارة الداخلية بدمشق الشبلي قوله أن "النسبة الأكبر من المخالفات تتركز في زيت الزيتون والمنظفات، يليها الأجهزة الكهربائية والتلاعب في جودتها وعرضها بمواصفات أقل من البيان المدون عليها".

وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من المنتجات المغشوشة والفاسدة في الأسواق السورية, لكن التصريحات الرسمية اعلنت عن اغلاق العديد من المعامل وإتلاف المنتجات الفاسدة وإحالة المخالفين إلى القضاء.