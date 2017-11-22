وصف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, يوم الأربعاء, الآلية الدولية المشتركة للتحقيق في استخدام الكيميائي في سوريا بأنها "ميتة" , داعيا إلى إنشاء آلية تحقيق جديدة.

ونقلت وسائل اعلام عن نيبينزيا قوله, في تصريحات للصحفيين , إن "آلية التحقيق المشتركة فقدت مصداقيتها تماما ولا يمكن أن تواصل عملها بالشكل الحالي, و نحن مستعدون للحديث عن إنشاء آلية جديدة ستحل محل آلية التحقيق المشتركة وستعمل دون انحياز وبموضوعية وبمهنية حقيقية".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة الأربعاء حول عمل الآلية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، التي انتهت فترة صلاحياتها في الـ18 الجاري.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقد, يوم الاثنين, عمل آلية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا, ووصف تصرفها بأنه "مخزي" و "مخجل", نظراً لاعتمادها على معلومات مرتبطة "بالإرهابيين غالباً".

وصدر تقرير للجنة الأممية الخاصة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، في تشرين الاول الماضي , واتهم من خلاله الحكومة السورية والجيش بارتكاب انتهاكات واستخدام غاز السارين في خان شيخون وإدلب وغاز الكلورين في إدلب وحماة والغوطة الشرقية , الا ان موسكو جددت مرارا موقفها من التقرير واعتبرت جودته منخفضة ويتضمن "ثغرات" و "عيوب" و "تناقضات".

وقدمت السويد والأوروغواي مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد مهمة البعثة المشتركة للتحقيق في استخدام الكيميائي في سوريا, وذلك عقب عرقلة روسيا 3 مشاريع قرارات بشأن قضية الكيماوي السوري خلال شهر.

ورفضت روسيا مشروع قرار أمريكي حول تمديد ولاية هذه الآلية في 16 تشرين الثاني، وقبل ذلك في 24 تشرين الأول, فيما لم يحظ مشروع القرار الروسي حول تمديد ولاية هذا الآلية مع إدخال تعديلات عليها، طرح للتصويت يوم الخميس، بالعدد المطلوب من الأصوات لإقراره.

وبعد فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار أي من مشاريع القرارات بهذا الخصوص، طرحت اليابان مشروعا ينص على تمديد الالية لمدة 30 يوما، غير أن روسيا أسقطت هذا المشروع, كونه "لا يراعي التعديلات التي تطالب بها".

وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, وانتهى التفويض في 17 تشرين الثاني.