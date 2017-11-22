دانت السلطات البريطانية, يوم الاربعاء, استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) عدة مرات ضد مشاريع قرارات تخص سوريا, معتبرة ان لجوئها لهذه الاعمال يعطي "الضوء الاخضر للنظام السوري لارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق السوريين".

ونقلت الخارجية البريطانية عبر صفحتها على (تويتر) عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إدوين سموأل قوله ان " استخدام روسيا المتكرر للفيتو لـ11 مرة لصالح النظام السوري من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر له لارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظاعات بحق السوريين".

واعتبر المسؤول البريطاني ان استخدام الفيتو "سيزيد معاناة السوريين لأنه يقف عائقا أمام محاسبة مرتكبي الجرائم ويمنع تحقيق العدالة التي يتطلع إليها السوريون".

وجاء ذلك عقب عرقلة روسيا خلال شهر 3 مشاريع قرارات بشأن قضية الكيماوي السوري .

يشار الى ان روسيا استخدمت الفيتو 11 مرة ضد مشاريع قرارات غربية بشان سوريا وذلك منذ بدء الازمة في اذار عام 2011.