أنعش سيسكا موسكو الروسي آماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه بنفيكا البرتغالي اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات.

ورفع سيسكا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بفارق 3 نقاط أمام بازل السويسري، الذي يخوض مواجهة صعبة للغاية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، المتصدر برصيد 12 نقطة، في حين بقي بنفيكا قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.



وتقدم جيورجي سشينيكوف لسيسكا في الدقيقة 13، فيما جاء الهدف الثاني للفريق الروسي عن طريق النيران الصديقة، بعدما أحرز جارديل نيفالدو فيريرا لاعب بنفيكا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.