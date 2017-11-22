افرجت السلطات الألمانية، يوم الأربعاء، عن 6 مواطنين سوريين كانت قد اشتبهت بأنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" و يخططون لهجوم ارهابي على الاراضي الألمانية.

ونقلت وسائل اعلام المانية عن مكتب المدعي العام في مدينة فرانكفورت، بأن "جميع السوريين الست قد أطلق سراحهم"، مشيرا انه "لا أساس للاشتباه بوجود نوايا إجرامية".

وأوضح المكتب أن "المحققين فحصوا محتويات الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر التي صودرت أثناء التفتيش، وتأكدوا من عدم وجود مبرر (في الوقت الحالي) لإبقاء الموقوفين قيد الحبس".

وكانت السلطات الألمانية, القت يوم الثلاثاء, القبض على ستة سوريين في عدة مدن ألمانية يشتبه بأنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" كانوا يخططون لهجوم ارهابي, وذلك خلال حملة أمنية شارك فيها 500 عنصر أمني في ألمانيا.

وأوقفت السلطات الألمانية العشرات من الأفراد بينهم لاجئين سوريين ، في الفترة الأخيرة، بتهم متنوعة أبرزها تهمٍ متعلقة بين الجرائم الجنائية و"الإرهاب".

ووصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.