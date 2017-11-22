قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي, يوم الأربعاء, أنه يوجد "خطر حقيقي" في منطقة عفرين بمحافظة حلب ولا بد من إزالته.

وجاءت تصريحات الوزير خلال محادثات في أنقرة عن ميزانية وزارته

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعلن, في 18 تشرين الثاني, أن بلاده ستكمل عملية إدلب وتستعيد عفرين وتسلم منبج إلى أصحابها الأصليين، فضلا عن تطهير المناطق الأخرى من بقية "المنظمات الإرهابية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق أن أعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.

وبدأت مؤخرا بشن غارات على معاقل القوات الكردية لاسيما في عفرين, كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا وأرسلت مزيد من التعزيزات العسكرية.

وحصل المقاتلون الأكراد على دعم عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية, بالإضافة إلى غطاء جوي من جانب التحالف الدولي , وهو أمر عارضته تركيا بشدة , واعتبرته تهديداً لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".

وبدأ الجيش التركي الشهر الماضي إقامة نقاط مراقبة وعمليات استطلاعية في إدلب، في إطار اتفاقات استانا، كما أرسل مزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع ادلب, وأنشأ نقطة عسكرية جديدة جنوبي مقاطعة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي ، تضم 80 جندياً دخلوا إلى الأراضي السورية.

وساندت تركيا فصائل المعارضة في حربها بشمال سوريا, منذ 24 آب العام الماضي, في إطار عملية "ردع الفرات", ضد المقاتلين الأكراد وتنظيم "داعش", استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات أهمها جرابلس والباب, وتم الإعلان عن انتهاء العملية في أواخر آذار الماضي.

ويشار إلى أن الحكومة السورية تعارض التوغل التركي, وطالبت بخروجهم "دون شروط", واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي".

سيريانيوز