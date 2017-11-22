تمكن تشيلسي الانكليزي من اقتلاع بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا بفوزه 4-صفر على كاراباخ الاذري اليوم الاربعاء في المرحلة قبل الاخيرة من دور المجموعات للبطولة.

وجاءت رباعية تشيلسي عبر البلجيكي إيدين هازارد (21 من ركلة جزاء) والبرازيلي ويليان في مناسبتين (36 و85) والاسباني سيسك فابريغاس (70 من ركلة جزاء).



ورفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة مؤقتاً وضمن التأهل إلى دور الـ 16 من المسابقة الأوروبية العربية.



في المجموعة ذاتها، يلعب اتلتيكو مدريد مع روما في مباراة مصيرية للفريق الاسباني الساعي الى الحفاظ على آمال في الصعود إلى الدور القادم.