أصدرت رئاسة مجلس الوزراء, قراراً ينص على منع التجمعات الدينية في الطرقات والأماكن العامة "كاللطميات والموالد الدينية" واقتصارها على دور العبادة الخاصة بها تحت طائلة العقوبة القانونية.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن القرار, جاء نزولاً عند المقترح الصادر عن وزارة الداخلية برقم / 312 ج / والذي يقترح فيه وزير الداخلية محمد الشعار إصدار قرار من الحكومة يقضي بمنع التجاوزات الدينية التي ازدادت في الآونة الأخيرة.

وبناءً على ذلك, أعلنت الحكومة أنه "يمنع إحداث التجمعات الدينية, في الأماكن العامة والطرقات كـ "اللطميات و الموالد الدينية أو أي نشاط ديني" ويحال أفراد أي نشاط ديني مشابه إلى المحاسبة القانونية والتي تصل إلى عقوبة السجن لمدة سنتين.

وأشارت الحكومة في القرار الذي صدر يوم 14 تشرين الثاني الجاري, إلى أن "تلك التجمعات والشعائر الدينية يُسمح بها في دور العبادة المخصصة لذلك فقط".

ويأتي القرار بعد أيام من تسجيلات مصورة لمئات الأشخاص في تجمع لـ"اللطميات" في سوق الحميدية وسط العاصمة دمشق.

كما جاء القرار بعد مناسبة "أربعينية الإمام الحسين" وما رافقها من توافد المئات من الزوار إلى دمشق لإحياء طقوسهم الدينية بينهم إيرانيين وعراقيين.

وتعتبر اللطميات و الموالد الدينية من المناسبات الدينية الإسلامية التي يحتفل بها أعداد كبيرة من المواطنين السوريين في كل عام.