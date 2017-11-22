أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الداخلية عن مزاد علني لبيع عشرات السيارات المستعملة الفارهة في اللاذقية .

وبحسب الاعلان عن الصادر عن التجارة الداخلية فا نالمزاد العلني يتضمن بيع 189 آلية مستعملة تشمل مجموعة من السيارات السياحية الفارهة من الماركات العالمية.

كما يشمل المزاد، بالاضافة للسيارات الفارهة، عدد من الميكروباصات و رؤوس قاطرة وعدد من الآليات الأخرى.

وحددت المؤسسة موعد المزاد وذلك من 3 وحتى 12 كانون الاول المقبل في نادي النقابات المهنية باللاذقية.

ويمكن الحصول على جميع التفاصيل من الرابط

http://www.gfto.gov.sy/photo//mzaad_37.rar