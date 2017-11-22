انطلق, يوم الأربعاء, الاجتماع الموسع الثاني للمعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض, في محاولة لتشكيل وفد موحد إلى مفاوضات جنيف المقبلة بشأن تسوية الأزمة السورية.

ويشارك في هذا الاجتماع نحو 140 شخصية يمثلون مكونات المعارضة الرئيسية بالإضافة إلى ممثلين عن القاهرة التي تضم مجموعة معارضين مستقلين.

كما يشارك الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا في مؤتمر الرياض2, في إطار التحضير للجولة الثامنة من المفاوضات السورية في جنيف.

وأعلن رئيس "منصة موسكو" للمعارضة السورية قدري جميل، الأربعاء، عدم المشاركة في مؤتمر الرياض 2، لعدم توصل اللجنة التحضيرية إلى توافق حول الوفد التفاوضي.

وتدعم السعودية "الهيئة العليا للمفاوضات" التي قدم زعيمها رياض حجاب استقالته من منصبه تلاها استقالة 8 مسؤولين فيها., بسبب تجاوز الهيئة لدورهم واهمالهم وعدم حصولهم على دعوة للمشاركة في مؤتمر "الرياض-2" للمعارضة السورية

وأخفق المؤتمر الأول للمنصات الثلاث للمعارضة السورية (القاهرة وموسكو والرياض) الذي عقد في الرياض بشهر آب الماضي في التوصل لاتفاق على تشكيل وفد موحد قبل الجولة السابعة من محادثات جنيف , وسط اتهامات من منصتي "الرياض" و"القاهرة" لمنصة "موسكو" بتعطيل التوافق لرفضها الخوض في مستقبل الأسد.

وترفض "منصة الرياض" استمرار الاسد في السلطة, وهو امر مخالف لمبادئ "منصة موسكو", اما الأولوية بالنسبة "لمنصة القاهرة" هو تحقيق انتقال سياسي مشترك بين الحكومة والمعارضة للتوحد من أجل محاربة "الإرهاب"