أصدرت جامعة حماة، يوم الأربعاء، نتائج الطلاب المقبولين في مفاضلة التعليم المفتوح (تسويق وتجارة الكترونية-رياض أطفال) لعام 2017-2018.

وأوضحت الجامعة عبر موقعها الالكتروني الرسمي، انه لا يسجل الطلاب المتقدمين بشهادات غير سورية إلا بعد إحضار الشهادة الأساسية وثلاثة صور مصدقة عنها بالإضافة إلى شهادة التاسع.

كما لاتتم معادلة الطلاب المقبولين على الثانوية العامة حتى وان كانت لديهم شهادة معهد.

وبينت الجامعة ان التسجيل يفتح لمدة 15 يوماً اعتباراً من يوم الثلاثاء 21/11/2017 ولغاية يوم الخميس 7/12/2017، و يعتبر الطالب بعدها مستنكف ويتم ملء الشواغر بعد انتهاء التسجيل بالنسبة برنامج رياض الأطفال.

أما بالنسبة لبرنامج التسويق والتجارة الالكترونية، قالت الوزارة انه تم فتح باب التسجيل المباشر فيه، كون العدد المتقدم أقل من العدد المطلوب، على أن يتقدم الطالب حصرا في مديرية شؤون الطلاب المركزية خلال فترة التسجيل المحدد من تاريخ يوم الثلاثاء الواقع 21/11/2017 ولغاية يوم الخميس الواقع في 7/12/2017.

للاطلاع على نتائج المفاضلة:

http://www.hama-univ.edu.sy/modules.php?name=News&file=article&sid=483#.WhYJI9KnG1t

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