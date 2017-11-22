أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الأربعاء، إن جولتين من مفاوضات السلام السورية السورية غير المباشرة في جنيف سيتم عقدهما في كانون الأول المقبل، بعد أن كان مقرراً عقد واحدة فقط.

ونقلت وكالة (تاس) عن دي ميستورا أثناء مشاركته في مؤتمر موسع لقوى المعارضة السورية في الرياض، أنه "نحتاج من أجل تحقيق هذا الهدف إلى وفد معارض قوي وبارع"، مشددا على جاهزيته للعمل بإخلاص من أجل أن تعقد في جنيف "مفاوضات حقيقية" على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، حسب نص خطابه الموزع من قبل مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وسبق لدي ميستورا ان أعلن أن الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف ستبدأ أعمالها في 28 تشرين الثاني الجاري، بينما ستعقد جولة ثانية منها في شهر كانون الأول.

وأوضح المبعوث الأممي أن "المفاوضات ستتركز على صياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تحت إشراف أممي، بالإضافة الى أهمية عدم تجاهل قضية الأسرى والمعتقلين والمخطوفين والمفقودين، فضلا عن مسألة إدخال المساعدات إلى مناطق يصعب الوصول إليها".

ودعا دي ميستورا المعارضة السورية إلى إشراك النساء في الوفد، مذكرا بأنهن يشكلن 51% من مواطني البلاد.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات المعارضة التي بدأت يوم الأربعاء، دون مشاركة "منصة موسكو"، حتى يوم الجمعة ويتوقع أن تصدر بيانا ختاميا مشتركا.

ويضم المؤتمر الذي دعت له السعودية أكثر من 140 شخصية معارضة من تحالف مقره تركيا وفصائل "الجيش الحر" فضلا عن مستقلين منهم نحو عشر نساء.

سيريانيوز