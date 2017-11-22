حكمت المحكمة الدولية في لاهاي، يوم الأربعاء، على الجنرال الصربي راتكو ملاديتش بالسجن مدى الحياة، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في البوسنة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان "المحكمة الدولية في لاهاي أدانت الجنرال الصربي، راتكو ملاديتش، بارتكاب الإبادة الجماعية إبان حرب البوسنة في التسعينيات".

واستمرت جلسة النطق بالحكم في قضية ملاديتش عدة ساعات، حيث تم ابعاد ملاديتش من جلسة محاكمته بعدما صرخ في وجه القضاة أثناء إصدار حكمهم في الجرائم المتهم بها.

وجاء طرده بعدما رفض القاضي طلبا تقدم به محاميه لتأجيل الجلسة لأسباب صحية.

وواجه ملاديتش، المعروف باسم "جزار البوسنة"، 11 تهمة، من بينها ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، في المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأدين ملاديتش بارتكاب مجزرة قتل خلالها أكثر من سبعة آلاف من مسلمي البوسنة في سربرنيتشا عام 1995، وحصار سراييفو الذي أدى إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص.

وكان ملاديتش يقود جيش صرب البوسنة أثناء الحرب في البوسنة والهرسك في 1992 – 1995. وتم توجيه أول تهمة إليه من قبل القضاء الدولي في عام 1995، وبعد ذلك تم إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه.

وتم اعتقال ملاديتش في عام 2011، ونقل إلى مدينة لاهاي، حيث بدأت محاكمته في أيار عام 2012.

سيريانيوز