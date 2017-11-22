أصدرت وزارة العدل، يوم الأربعاء، أسماء الناجحين في مسابقة لتعيين عدد من الطلاب في المعهد العالي للقضاء (الدورة الثانية).

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، ان الوزير هشام محمد ممدوح الشعار أصدر الشعار القرار رقم (6357/ل)، المتضمن أسماء الناجحين في المسابقة المعلن عنها بالقرار رقم (5301/ل) تاريخ 19/9/2016 لقبولهم كطلاب في المعهد العالي للقضاء (الدورة الثانية).

وذكرت الوزارة انه على الناجحين الواردة أسماؤهم استكمال أوراقهم الثبوتية وتقديمها إلى وزارة العدل خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 21/12/2017.